Зеленая стратегия Президента Ильхама Алиева - потенциал Азербайджана заинтересовал и ЕС, и США

БАКУ /Trend/ - Состоявшийся вчера в Баку азербайджано-американский энергетический форум стал еще одной вехой в и без того успешных энергетических отношениях между двумя странами. Новая энергетическая стратегия Президента Ильхама Алиева, направленная не только на расширение нефтегазовой отрасли, но и на развитие проектов в области "зеленой" энергетики, полностью изменила энергетическую политику Азербайджана и то, как его международные партнеры видят сотрудничество со страной.

На одном из своих недавних выступлений на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемых источников энергии, и в будущем страна будет экспортировать в Европу не только природный газ, но и "зеленую" энергию.

И, действительно, потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана составляет более 27 ГВт береговой ветровой и солнечной энергии и 157 ГВт энергии ветра в азербайджанском секторе Каспийского моря. К 2027 году страна планирует производить 3 ГВт ветровой и 1 ГВт солнечной энергии, 80 процентов из которых будет экспортироваться. К 2037 году Азербайджан ожидает, что дополнительная мощность составит не менее 6 ГВт. Только одна глобальная энергетическая компания уже выразила желание инвестировать в дополнительные 10 ГВт зеленой энергии в Азербайджане.

Более того, потенциал ветряной, солнечной и гидроэнергетики на освобожденных землях (Карабахская и Зангезурская экономические зоны) превышает 10 ГВт. План превратить эти территории в зоны зеленой энергетики возник вскоре после их освобождения. И теперь планируется присоединить Нахчыван к этой многообещающей инициативе.

"В Нахчыване есть большой потенциал строительства гидроэлектростанции. Возможно, скоро у нас будут разработки касательно строительства солнечной электростанции мощностью в 500 мегаватт. В то же время традиционная электростанция в Нахчыване также приветствуется, так как Нахчыван обладает большим экспортным потенциалом", - сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями германского бизнеса во время своей поездки в Берлин.

Известно, что производственные мощности, которые планируется ввести в эксплуатацию в Азербайджане к 2040 году, в значительной степени превышают потребности страны. В то же время потенциал производства намного превышает те мощности, которые предстоит создать.

Таким образом, нельзя упускать широкие возможности, которые Азербайджан собирается предоставить и уже предоставляет своим партнерам. Азербайджан уже установил прочную модель сотрудничества с ЕС, подписав соглашение об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году, которое также включает расширение сотрудничества в области зеленой энергетики. Несколько европейских компаний уже участвуют в различных проектах по возобновляемым источникам энергии в разных частях страны, в том числе в освобожденном Карабахе.

Один из наиболее заметных проектов, который планируется осуществить в ближайшем будущем, подразумевает запуск экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу после подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". В рамках этого проекта планируется проложить 1 195-километровую линию электропередачи мощностью 1 000 МВт между Грузией и Румынией и установить цифровой соединительный кабель. С этой целью при поддержке Всемирного банка планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта к концу 2023 года.

Говоря об этой инициативе, Президент Ильхам Алиев отметил, что значение Азербайджана как энергетического партнера для Европы только растет.

"Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок. Эта ситуация выгодна для всех сторон. Европе необходимо укреплять свою энергетическую безопасность, а Азербайджан нуждается в надежном рынке для своих огромных энергоресурсов. Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергомоста из Азербайджана в Европу. Наша страна планирует стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, главным образом, зеленой энергии", - сказал глава государства.

Проведение азербайджано-американского энергетического форума было направлено на поддержку Азербайджана в наращивании его мощностей по возобновляемой энергетике, а также на привлечение американских компаний на рынок. Американские производители возобновляемой энергии с их огромными технологическими возможностями могут быть очень полезны Азербайджану. И, в свою очередь, американские компании могут успешно развивать здесь свой бизнес, поскольку азербайджанский рынок очень рентабелен, благодаря относительно низким ценам на энергоносители.

Говоря о форуме, временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара сказал, что форум представляет собой важную область для роста двусторонних отношений между двумя государствами.

"Энергетика всегда играла важную роль в нашем экономическом сотрудничестве, и Соединенные Штаты давно поддерживают роль Азербайджана как надежного поставщика энергоносителей. Этот форум поможет стимулировать технические и нормативные инновации, которые помогут Азербайджану в полной мере использовать свой потенциал зеленой энергетики", - сказал он.

Важно напомнить, что во время последнего заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лора Лохман отметила, что США рассматривают возможность инвестирования в развитие сектора зеленой энергетики Азербайджана, уделяя особое внимание сосредоточению на своем экспорте.

"США поддерживали и будут продолжать поддерживать проект "Южный газовый коридор" для обеспечения энергетической безопасности своих европейских партнеров. Этот коридор является очень важным проектом для Европы, и Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности континента", - сказала она, добавив, что "Существует огромный потенциал в области ветра и солнечной энергии, и, в конечном счете, то же самое будет и с водородом. И это будет продолжаться по мере того, как будут осуществляться инвестиции".

Как сообщило Министерство энергетики Азербайджана, первые аукционы по проектам в области возобновляемых источников энергии в стране планируется провести в первой половине текущего года. Ожидается, что первый в истории аукцион по возобновляемым источникам энергии будет касаться проекта солнечной энергетики. Это должно придать импульс развитию сотрудничества между Азербайджаном и США в области "зеленой" энергетики.

Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, превратила Азербайджан в ведущий инвестиционный хаб в регионе, и об этом свидетельствует число желающих вложить свои деньги в перспективные проекты в стране. И Азербайджан создал для этого необходимые условия, которые включают в себя высокий потенциал, направленность государственной политики в области развития альтернативной энергетики и новую правовую базу. Сегодня успех нефтегазовой саги Азербайджана повторяется в совершенно новой сфере, которая гарантировано обеспечит огромный успех.