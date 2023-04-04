Проведение выставки карьеры способствует развитию образования в промышленном секторе - Гюльчохра Мамедова

БАКУ /Trend/ - Проведение выставки карьеры способствует развитию образования в промышленном секторе.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказала ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета (AzMIU) Гюльчохра Мамедова в ходе открытия «выставки карьеры».

«В процессе восстановления освобожденных земель нам нужны специалисты в этой отрасли. Я уверена, что наши студенты имеют большой потенциал для участия в восстановлении Карабаха в различных сферах», - сказала она.

Ректор отметила, что специалисты, закончившие Азербайджанский архитектурно-строительный университет имеют самый высокий процент трудоустройства по специальности среди выпускников отечественных вузов.

«Я уверена, что сегодняшняя выставка позволит студентам AzMIU поближе познакомиться с профильными организациями и построить свою карьеру», - добавила она.

Отметим, что на выставке принимают участие около 80 местных и зарубежных компаний, в частности, компании, работающие на освобожденных территориях Азербайджана.