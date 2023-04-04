Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Проведение выставки карьеры способствует развитию образования в промышленном секторе - Гюльчохра Мамедова

Экономика Материалы 4 апреля 2023 10:56 (UTC +04:00)
Проведение выставки карьеры способствует развитию образования в промышленном секторе - Гюльчохра Мамедова

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Проведение выставки карьеры способствует развитию образования в промышленном секторе.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказала ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета (AzMIU) Гюльчохра Мамедова в ходе открытия «выставки карьеры».

«В процессе восстановления освобожденных земель нам нужны специалисты в этой отрасли. Я уверена, что наши студенты имеют большой потенциал для участия в восстановлении Карабаха в различных сферах», - сказала она.

Ректор отметила, что специалисты, закончившие Азербайджанский архитектурно-строительный университет имеют самый высокий процент трудоустройства по специальности среди выпускников отечественных вузов.

«Я уверена, что сегодняшняя выставка позволит студентам AzMIU поближе познакомиться с профильными организациями и построить свою карьеру», - добавила она.

Отметим, что на выставке принимают участие около 80 местных и зарубежных компаний, в частности, компании, работающие на освобожденных территориях Азербайджана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости