Azer Turk Bank продолжает кредитную кампанию для малого и среднего бизнеса

Государственный Azer Turk Bank продолжает кредитную кампанию с выгодными условиями для субъектов малого и среднего бизнеса.

Годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым на срок от 12 до 48 месяцев, снижена в рамках кампании и начинается с 10%.

Стоит отметить, что вне зависимости от срока комиссия по выданным кредитам определена на уровне 0%.

Кампания продлится до 30 апреля.

Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Turk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно

ознакомиться на сайте https://atb.az/, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.