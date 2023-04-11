Сумгайытский химико-промышленный парк презентовал новый продукт (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 апреля 10:51)

БАКУ/ Trend/ - Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка ООО «SOCAR-STP» впервые в Азербайджане приступил к производству стационарного оффшорного подъемного крана на пьедестале.

Как передает во вторник Trend об этом сказал директор ООО Фарид Агаев во время презентации нового продукта Сумгайытского технологического парка.

«Стационарный платформенный подъемный кран «80-30 (35Т)» изготовлен по заказу ПО «Азнефть» SOCAR и будет использоваться на платформах объединения», - сказал он.

Отметим, что максимальная грузоподъемность крана составляет 3 тонны на 35 метрах, 8 тонн на 30 метрах и 35 тонн на пяти метрах.