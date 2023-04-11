Халг Банк в очередной раз принял участие в крупной международной синдицированной кредитной сделке

БАКУ/Trend/ - 06 апреля 2023 года Халг Банк принял участие в проекте синдицированного кредитования Ziraat Bank Турецкой Республики на сумму 1,3 млрд долларов США в соответствии с критериями устойчивости и ESG. Для устранения и смягчения последствий землетрясения в Турции, произошедшего в феврале текущего года, были определены кредиты, предоставленные в рамках Пакетов поддержки пострадавшим территориям.

В проекте участвовали 53 банка из 24 стран. Участие Халг Банка в данном проекте имеет большое значение с точки зрения укрепления межбанковских отношений и обеспечения устойчивого развития сотрудничества с банками Турции.

Синдицированное кредитование — это инструмент финансирования, предлагаемый группой кредиторов для выделения средств заемщику.

Напомним, что в прошлом году Халг Банк также принял участие в проекте синдицированного кредитования Ziraat Bank на сумму 1,24 млрд долларов США, в соответствии с критериями ESG, включающие в себя принципы экологической, корпоративной и социальной ответственности.

Ziraat Bank крупнейший государственный банк Турции, действущий с 1863 года. Банк имеет 116 офисов в 17 странах мира.

Халг Банк, основанный в 2004 году, входит в тройку крупнейших частных банков Азербайджана по основным балансовым показателям.