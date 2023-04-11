Счетная палата выявила недочеты в деятельности Центробанка Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:47 )

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рабочим планом Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2022 год и требованиями статьи 21.13 закона "О Счетной палате" был проведен аудит соответствия финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Азербайджанской Республики в 2021 году и первом полугодии 2022 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

В сообщении Счетной палаты отмечается, что деятельность банка по прогнозированию доходов и расходов основывается на совершенной правовой базе, бюджет подготовлен с учетом требований "Процедурных правил планирования и контроля за исполнением бюджета в Центральном банке" и по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

Также отмечается, что инвестиционные средства, предусматриваемые в инвестиционном бюджете на каждый год, утверждаемом Советом директоров Центрального банка по отдельным годам и объектам, в течение соответствующего года не использовались, либо допускались инвестиционные расходы, не предусмотренные в бюджете соответствующего года. Помимо этого, отмечается начало строительных работ без получения экспертного заключения на проектно-сметную документацию, обеспечения авторского контроля за строительством и расчета вероятной цены строительства, а также то, что не был составлен и утвержден акт о разрешении на эксплуатацию. После полного завершения строительных работ было осуществлено оформление документации в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, были выявлены несоответствия между показателями остаточных сумм расходов на амортизацию долгосрочных активов в бухгалтерском учете, показателями годовой финансовой отчетности на 31.12.2021 и "Годового специального отчета о сохранении и использования государственного имущества". Основные средства в размере 276,4 тыс. манатов, подлежавшие учету в категории "Компьютеры и оборудование", были зафиксированы в категории "Мебель и оборудование", инвестиционные затраты в размере 103 358 тыс. манатов на строительно-монтажные работы по объекту "Строительство нового административного здания Центрального банка" не были внесены в капитализированные затраты. Несмотря на ввод в эксплуатацию нового административного здания Сумгайытского резервного центра, за время эксплуатации не были начислены амортизационные расходы в размере 854,8 тыс. манатов. Не было обеспечено перечисление налога в госбюджет в размере 4,9 тыс. манатов в связи с оплатой за научно-исследовательские работы по договору с физическим лицом-нерезидентом, в 9 случаях - в размере 210,6 тыс. манатов по договорам с юридическими лицами-нерезидентами, а также сумма НДС в размере 207,4 тыс. манатов за оказание работ и услуг в области информационных технологий по договорам с физическими лицами.