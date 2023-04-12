Счетная палата обратилась в СГБ и Генпрокуратуру по шести контрольным мероприятиям (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:22)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году по решению коллегии Счетной палаты Азербайджана в Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности были представлены соответствующие материалы по шести контрольным мероприятиям.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

Согласно документу, Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру в связи с выявленными недостатками в деятельности Государственного агентства профессионального образования при министерстве науки и образования, Центра инноваций и снабжения министерства здравоохранения, Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения, а в СГБ - в связи с выявленными недостатками в деятельности объединения "Azərterminalkompleks" Государственного таможенного комитета и Гянджинского регионального управления культуры министерства культуры.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждался годовой отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2022 году.