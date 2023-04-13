Состоялось первое заседание совместного делового совета между Саудовской Аравией и Азербайджаном (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Эр-Рияде состоялось первое заседание совместного делового совета Азербайджана и Саудовской Аравии. В заседании, организованном Федерацией палат, министерством инвестиций Саудовской Аравии и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, приняли участие официальные лица и бизнесмены обеих стран.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию МСБ, заместитель министра инвестиций Саудовской Аравии Мохаммед Аль Хассна, сопредседатели совместного делового совета Ахмед Али Аль Дахил и председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов, заместитель исполнительного директора Агентства Азербайджана по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO Зохраб Гадиров и заместитель председателя делового совета Турки Альхокаир обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и инвестиций между деловыми кругами стран.

В рамках мероприятия Агентство и AZPROMO провели презентации о бизнес- и инвестиционных возможностях нашей страны, экспортном потенциале, поддержке и услугах, оказываемых местным и иностранным бизнесменам.

Министерством инвестиций и Управлением по развитию экспорта Саудовской Аравии были проведены презентации инвестиционного потенциала этой страны, возможностей, созданных для бизнесменов, а также производимых продуктов и услуг.

На встречах b2b, организованных после мероприятия, обсуждались такие вопросы, как обмен информацией и опытом между МСБ обеих стран, возможности сотрудничества, организация совместных мероприятий и встреч, взаимные бизнес-миссии.

Отметим, что совместный деловой совет между Саудовской Аравией и Азербайджаном был создан в соответствии с соглашением, подписанным между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Федерацией палат Саудовской Аравии в декабре 2022 года. Совместный деловой совет поддержит инициативы предпринимателей двух стран, поможет наладить между ними прямые связи, организовать взаимные визиты, встречи и различные мероприятия, осуществит обмен информацией между бизнесменами.