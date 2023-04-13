В Азербайджане разрабатывается стратегия кибербезопасности на финансовом рынке - ЦБ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготавливается соответствующая стратегия кибербезопасности на финансовом рынке, которая охватит 2023-2026 годы.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг глава департамента информационной и кибербезопасности Центрального банка (ЦБ) Азербайджана Эльвин Шахвердиев в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

«Стратегия готовится совместно с Международной финансовой корпорацией и уже проведена определенная оценка рынка. Эта стратегия будет направлена на снижение вероятности чрезвычайных ситуаций, быструю реакцию и предотвращение угроз, изучение и применение международной практики в данной области. Также в рамках этой стратегии ожидаются расширение сотрудничества как с местными, так и международными организациями, формирование изменений в законодательство», - сказал он.

Шахвердиев подчеркнул, что ожидается расширение сотрудничества в данном направлении с Австралией, стран ЕС, Японией, Сингапуром и США.

«Планируем применить системы кибербезопасности, методы анализа рынка, опыт развития банковских продуктов передовых стран, которые добились значительного успеха в данных секторах», - добавил он.

Шахвердиев отметил, что управление информационной безопасностью в банках Азербайджана осуществляется на основе международных стандартов.

По его словам, с принятием международных стандартов и новых решений на 86 процентов снижена вероятность рисковых операций, на 55 процентов повышено соответствие правилам, на 71 процент усилена безопасность, на 50 процентов снижена вероятность непредвиденных ситуаций.