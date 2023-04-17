Установлена памятная композиция по случаю побратимства между Бакинским портом и китайским портом Циндао (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Бакинского порта установлена памятная композиция по случаю побратимства между Бакинским портом и китайским портом Циндао.

Как передает в понедельник Trend, церемония открытия памятной композиции состоялась после подписания Меморандума о взаимопонимании между Бакинским портом и китайским портом Циндао.

Документ подписали заместитель генерального директора Бакинского порта Зохраб Исмаилов и заместитель главного управляющего Shandong Port Group Лю Ган.

Отметим, что данный меморандум поспособствует привлечению грузов из Китая, Южной Кореи и других стран Востока на территорию Азербайджана с дальнейшей транспортировкой в Европу, а также привлечению новых технологий.