"Зеленое" восстановление, цифровизация и инновации являются ключевыми принципами повестки дня - Меджнун Мамедов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:00)

БАКУ /Trend/ - Наша главная цель - диверсифицировать экономику за счет использования природных ресурсов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во время мероприятия в Баку, организованного Агентством пищевой безопасности, Всемирной организацией здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Организацией экономического сотрудничества (ОЭС).

Министр отметил, что развитию сельского хозяйства уделяется приоритетное внимание.

"Прилагаются большие усилия для достижения устойчивой трансформации агропродовольственных систем. "Зеленое" восстановление, цифровизация и инновационные решения являются ключевыми принципами повестки дня для построения устойчивой национальной агропродовольственной системы. Развитие животноводства, в том числе охрана здоровья животных, остается важной задачей. Государство субсидирует 60 процентов от общего импорта племенного скота", - сказал Мамедов.

Министр отметил, что в соответствии с ежегодным планом мероприятий проводится вакцинация животных с целью профилактики зоонозных заболеваний. "Конечно, для этого нужна правильно организованная ветеринарная служба. Согласно последней реформе в связи с ветеринарными услугами, этот процесс организован на основе частных договоров. Кроме того, в рамках господдержки фермеры поощряются к использованию инновационных технологий ведения сельского хозяйства", - добавил он.