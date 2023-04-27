Институт глобальной экономики Mastercard опубликовал отчет о тенденциях в розничной торговле на 2023 год

За последние 5 лет Азербайджан был одной из ведущих стран мира по темпам роста бесконтактных платежей.

Отчет описывает влияние изменений в экономике на выбор потребителей, а также важность аналитики данных и различных вариантов оплаты для улучшения потребительского спроса в 2023 году. Он также содержит информацию о ситуации в мировой экономике.

После пандемии мировая розничная торговля также проходит через период изменений. Для розничных продавцов сегодня важнее, чем когда-либо, тщательно изучать этот процесс, понимать желания потребителей и предлагать им подходящие индивидуальные решения и варианты оплаты.

Отчет Института глобальной экономики Mastercard содержит информацию о тенденциях в розничной торговле по всему миру и потребительских предпочтениях на 2023 год. Среди этих тенденций - влияние экономики на выбор потребителей, роль аналитики данных и лояльности в формировании спроса, расширение вариантов оплаты и улучшение впечатлений от покупок.

Несмотря на глобальную инфляцию, доля расходов на путешествия и питание будет увеличиваться

Согласно отчету, несмотря на рост глобальной инфляции, многие потребители сокращают некоторые из своих ежедневных расходов ради поддержания своих привычек в путешествиях и питании. Исследование отмечает, что увеличение инфляции на продукты питания заставляет потребителей выбирать более доступные магазины и бренды для ежедневных расходов на еду. На рынке мебели, электроники и одежды, которые можно назвать предметами роскоши, потребители больше ограничивают свои расходы и предпочитают делать покупки онлайн.

Отчет Института экономики Mastercard показывает, что доля расходов на путешествия и опыт в общих потребительских расходах увеличится в 2023 году, в то время как доля потребления предметов роскоши сократиться. С другой стороны, данные Mastercard показывают, что продолжительное предпочтение в использовании дебетовых карт перед кредитными при совершении покупок снова меняется в пользу кредитных карт.

Этот процесс уже наблюдается в Азербайджане. Так, по расчетам, дебетовые карты уже многие годы являются движущей силой на рынке платежных систем Азербайджана, но существовали определенные ограничения, связанные как с владением, так и с использованием кредитных карт. Однако, параллельно с недавней двузначной инфляцией, привлекательность кредитных карт, которые позволяют погасить задолженность позже и предлагают рассрочку, также увеличилась. Эта ситуация уже нашла свое отражение в цифрах. В 2022 году количество кредитных карт увеличилось почти вдвое, по сравнению с дебетовым, и кредитные карты заявили о себе существенно большей долей в общем объеме карточных транзакций. Эта тенденция, вероятно, продолжится, при том, что будут выпущены новые кредитные карты с выгодными предложениями.

В настоящее время понимание потребителя более важно, чем когда-либо ранее.

Потребители пытаются управлять регулярным потоком информации, поступающей через мобильные маркетинговые инструменты, такие как сообщения, социальные медиа, электронная почта и рекламные объявления. С другой стороны, экономические условия, защита данных, инфляция, эпидемии и различные социальные проблемы все больше ставят перед розничными продавцами задачи создания точки соприкосновения с потребителями в условиях расширяющейся конкуренции.

Отчет Института экономики Mastercard объясняет, что розничным продавцам необходимо быстро принимать меры и оценивать результаты всех шагов, так как потребительские привычки постоянно меняются, и в то же время они должны быть активны в применении различных маркетинговых инструментов.

Согласно анализу Mastercard, Азербайджан в последние 5 лет занимает одно из лидирующих мест по темпам роста платежей с использованием банковских карт. Увеличение доли платежей с использованием карт в общем объеме ежедневных расходов с 5% до 25% явно свидетельствует об этом факте. Конечно, есть важные факторы, определяющие этот рост. Первым является быстрый рост количества людей в банковской экосистеме, в результате которого общее количество карт на человека в стране за последние 5 лет удвоилось. Вторым фактором является увеличение количества точек безналичной оплаты по всей стране и введение банками выгодных программ вознаграждения, что помогает безналичным транзакциям превысить наличные при покупках. Рост электронной коммерции и ограничения на использование наличных денег, особенно во время пандемии, также стимулируют потребителей использовать банковские карты для покупок.

Различные варианты оплаты обеспечивают лояльность

Отчет Института экономики Mastercard 2023 утверждает, что до того, как электронная коммерция стала широко распространенной и покупки в магазинах преобладали, платежи осуществлялись только картой или наличными. Поэтому способность бизнеса предлагать различные варианты оплаты является одним из ключевых решений для повышения лояльности клиентов для розничных продавцов в 2023 году.

Увеличение использования бесконтактных карт

В то время как в условиях пандемии увеличилось использование бесконтактных карточных платежей в магазинах, опрос Mastercard New Payments Index (NPI), опубликованный в марте 2022 года, показал, что 44% потребителей во всем мире предпочитают бесконтактные карточные платежи. Кроме того, 64% опрошенных говорят, что они больше склонны совершать онлайн-платежи, вводя данные карты вручную в 2023 году.

Согласно отчету Института экономики Mastercard 2023, который подтверждает результаты опроса NPI, будущее электронной коммерции теперь зависит от возможности эмитентов карт, поставщиков платежных решений и розничных продавцов превратить использование бесконтактных карт в магазинах в стандартное однокликовое решение для онлайн-платежей.

Согласно данным Mastercard по странам, Азербайджан является одной из ведущих стран по уровню использования смартфонов - с количеством смартфонов превышающем 70%, он обходит многие европейские страны. Это влияние также проявляется в быстром внедрении новых методов оплаты. Более половины всех карточных транзакций в стране зарегистрированы в онлайн коммерции, и этот показатель растет. С другой стороны, после запуска Apple Pay в конце 2021 года и Google Pay в 2022 году в стране, использование смартфонов для физических покупок также резко возросло. Согласно текущей статистике, 1 из каждых 7 физических платежных транзакций в Азербайджане осуществляется через смартфоны. С появлением новых областей применения безналичных платежных приложений, таких как общественный транспорт, не трудно предсказать, что в ближайшем будущем смартфоны будут использоваться более интенсивно, чем пластиковые карты.

Примечания для редакторов:

О Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

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