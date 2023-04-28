Узбекистан и Азербайджан будут и дальше развивать сотрудничество в сфере инвестиций

ТАШКЕНТ /Trend/ - На сегодняшний день в Узбекистане функционирует около 300 совместных предприятий с участием азербайджанского капитала.

Об этом в интервью Trend сказал начальник Главного управления по странам СНГ министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шохрух Гуламов.

"Стоит отметить, что эта цифра ежегодно растет, и, тем самым, у нас растет уровень взаимной торговли. В прошлом году мы достигли отметки в 181 миллион долларов, что на 54 процента больше за год. И в этом году мы тоже наблюдаем тенденцию роста торговли", - сказал Гуламов.

По его словам, Азербайджан и Узбекистан поддерживают регулярные контакты на высшем уровне, и личные доверительные отношения между главами двух государств придают импульс дальнейшему расширению сотрудничества во всех направлениях, и конечно же, в инвестиционном взаимодействии.

"В прошлом году Азербайджан и Узбекистан начали реализацию ряда проектов в сферах нефтегаза, нефтехимии, в текстильной отрасли, шелководстве. У нас было очень много делегаций деловых кругов. В феврале, например, состоялся первый узбекско-азербайджанский форум, по итогам которого мы тоже подписали ряд документов и соглашений между нашими странами, что будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия в инвестиционном плане", - подчеркнул Гуламов.