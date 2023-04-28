ОК карта от AccessBank!

AccessBank представляет новую карту OK. Кредитную карту, предлагаемую бесплатно, можно получить и с минимальной зарплатой.
- кредитная линия от 300 до 3000 манатов
- срок кредита – 3 года
- срок карты - 5 лет
- 3% процентов от положительного остатка на карточном счете
- комиссия, связанная с использованием кредитной линии - максимум 60 AZN
- Льготный период использования кредитной линии - до 30 дней (до последнего рабочего дня месяца)
- процентная ставка по кредиту – 0%
- Комиссия при обналичивании в банкомате - 5%, 2 тыс. манатов
- Комиссия при переводе с карты на карту - 5%, 2 маната
- Перевод на другую карту, комиссия за оплату кредита - 5%, 2 маната
- минимальная сумма платежа по кредиту – комиссия за использованную сумму
- Дата минимального платежа по кредиту – последний рабочий день следующего месяца.
Чтобы бесплатно заказать карту «Ок»:
https://www.accessbank.az/az/private/creditcard/ok-kart/
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды.
Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.