Проект совместного автомобильного производства осуществляется благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева - Улугбек Розукулов

ГАДЖИГАБУЛ /Trend/ - Проект совместного автомобильного производства осуществляется благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал журналистам председатель правления акционерного общества "Узавтосаноат" Узбекистана Улугбек Розукулов в кулуарах церемонии закладки фундамента совместного автомобильного производства Азербайджана и Узбекистана.

«Проект предусматривает организацию производства автомобилей той линии, которую сегодня производит «Узавтосаноат». На сегодняшний день решены все практические вопросы связанные с организацией этого проекта, в частности, решены все архитектурные, планировочные, технологические и инженерные решения. Мы уверены, что в соответствии с поручениями президентов двух стран этот проект будет реализован в установленные сроки», - сказал он.

Розукулов отметил, что начало реализации проекта приходится на период в преддверии 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Этот факт накладывает на нас дополнительную ответственность. Мы, как узбекская сторона, приложим для реализации проекта все необходимые усилия. Хочу также подчеркнуть, что реализация этого проекта поспособствует укреплению двусторонних отношений, включая развитие в области автомобилестроения. Узбекистан готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в области автомобилестроения», - добавил он.

Совместный автомобильный завод Азербайджана и Узбекистана ожидается запустить в мае 2025 года. Инвестиционная стоимость завода составит 88 миллионов манатов. На заводе, который разместится на территории в 16 гектаров в Гаджигабульском промышленном квартале, будут созданы 1200 новых рабочих мест. Мощности завода составят 30 тысяч автомобилей в год. На предприятии будут использованы технологии таких стран, как США, Италия, Китай, Корея и Узбекистан. На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.

Отметим, что Гаджигабульский промышленный квартал был создан указом Президента Азербайджанской Республики в 2017 году. Его территория составляет 60 гектаров, создано порядка 500 рабочих мест, а сумма инвестиций превышает 51 миллион манатов. Число резидентов промквартала составляет 13.