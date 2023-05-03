ЦБ Азербайджана прогнозирует устойчивый рост экономики страны

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана прогнозирует устойчивый рост экономики страны.

Об этом сказал в среду первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, передает Trend.

По его словам, ВВП в ненефтяном секторе экономики Азербайджана по итогам 2023 года вырастет на шесть процентов.

«Всему этому способствует инвестиционный и человеческий капитал, который ежегодно растет», - сказал он.

В свою очередь председатель правления ЦБА Талех Казымов сказал, что регулятор нацелен на создание межбанковского рынка.

«Как вы знаете, мы запустили индексы, отражающие средневзвешенную процентную ставку по операциям в национальной валюте на необеспеченном межбанковском рынке - AZIR (Azerbaijan Interbank rate). Это позволит сформировать межбанковский рынок», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает эффективное воздействие как на снижение инфляции, так и на экономический рост.