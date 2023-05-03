ЦБ Азербайджана ожидает достижения базового сценария инфляции в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана ожидает достижения базового сценария инфляции (около восьми процентов) в 2024 году.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

По его словам, учитывая внутренние и внешние инфляционные риски, регулятор продолжает вести антиинфляционную денежно-кредитную политику.

«Годовая инфляция в марте 2023 года составила 13,6 процента, что на два процентных пункта ниже пикового уровня, зафиксированного в сентябре 2022 года», - сказал он.

Казымов подчеркнул, что последующие меры по сдерживанию инфляции и экономических шоков позволят достичь поставленной цели в 2024 году.