Центробанк Азербайджана не ставит цели достижения какого-либо конкретного процента учетной ставки

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана не ставит цели достижения какого-либо конкретного процента учетной ставки.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

"Повышением или снижением ставки рефинансирования мы оказываем эффективное влияние на финансовый рынок, сдерживающее и смягчающее инфляцию. Если мы наблюдаем, что рынок стабильный, негативных воздействий как на экономику, так и инфляцию не наблюдается, то есть траектория положительная, мы берем паузу. Если эта стабильность продолжится, мы пересмотрим возможность снижения или повышения учетной ставки», - сказал он.