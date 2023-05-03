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К середине 2023 г. ЦБ Азербайджана планирует утвердить новую стратегию финансового сектора

Экономика Материалы 3 мая 2023 13:01 (UTC +04:00)
К середине 2023 г. ЦБ Азербайджана планирует утвердить новую стратегию финансового сектора

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - К середине 2023 года Центральный банк Азербайджана планирует утвердить новую стратегию финансового сектора.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

По его словам, эта стратегия разрабатывается с международными партнерами и охватит вопросы трансформации Центробанка, новую модель развития банковских и небанковских организаций.

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