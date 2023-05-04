Кредит от Халг Банка для всех: начиная от 12% годовых

Халг Банк объявляет о продолжении кампании по выдаче потребительских кредитов на особо выгодных условиях, ставшей популярной среди клиентов.

Согласно условиям кампании, лица имеющие офицальный доход могут получить кредит на сумму до 15 000 манатов без поручителя и до 30 000 манатов с поручителем (в региональных филиалах до 8 000 манатов без поручителя и до 15 000 манатов с поручителем), с годовой процентной ставкой от 12 % на 12 месяцев и 14 % на срок до 48 месяцев. Обязательное условие для получения кредита - 12 месяцев стажа на последнем рабочем месте.

Получить кредит по данной кампании можно в любом филиале Халг Банка, а также посредством приложения XalqOnline до 31 июля 2023 года

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.