ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

4 мая в столице Туркменистана Ашхабаде завершила работу II Международная выставка и конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023».

На конференции, в работе которой также принимала участие ADY Container, дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в центре внимания были новые реалии в сфере международных перевозок, развитие транспортных и транзитных коридоров, включая наблюдаемые в сфере логистики тенденции цифровизации и применяемые инновационные решения.

В рамках конференции между ООО ADY Container и АО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» был подписан меморандум о взаимопонимании по международным контейнерным перевозкам. Новая платформа сотрудничества внесет важный вклад в эффективную и динамичную организацию контейнерных перевозок в Евразии.

В рамках конференции состоялась очередная встреча операторов железных дорог стран-участниц международного мультимодального маршрута CASCA+, были обсуждены новые перспективы развития транзитных возможностей.