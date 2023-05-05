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ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Экономика Материалы 5 мая 2023 13:07 (UTC +04:00)
ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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4 мая в столице Туркменистана Ашхабаде завершила работу II Международная выставка и конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023».

На конференции, в работе которой также принимала участие ADY Container, дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в центре внимания были новые реалии в сфере международных перевозок, развитие транспортных и транзитных коридоров, включая наблюдаемые в сфере логистики тенденции цифровизации и применяемые инновационные решения.

В рамках конференции между ООО ADY Container и АО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» был подписан меморандум о взаимопонимании по международным контейнерным перевозкам. Новая платформа сотрудничества внесет важный вклад в эффективную и динамичную организацию контейнерных перевозок в Евразии.

В рамках конференции состоялась очередная встреча операторов железных дорог стран-участниц международного мультимодального маршрута CASCA+, были обсуждены новые перспективы развития транзитных возможностей.

ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
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