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В Kapital Bank произведены новые назначения

Экономика Материалы 5 мая 2023 14:45 (UTC +04:00)
В Kapital Bank произведены новые назначения

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БАКУ/Trend/ - 4 мая 2023 года состоялось Общее собрание акционеров Kapital Bank. На собрании был обсужден ряд актуальных вопросов и принято решение о назначении Председателя правления и Главного исполнительного директора банка Ровшана Аллахвердиева на должность Председателя наблюдательного совета.

До настоящего времени эту должность занимал исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, который продолжит свою деятельность в качестве члена Наблюдательного совета. Ровшан Аллахвердиев возглавлял правление Kapital Bank с 2013 года.

Другим решением Председателем правления банка назначен Первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов. Фарид Гусейнов является членом правления Kapital Bank с 2015 года.

Следует отметить, что 99,87% акций Kapital Bank принадлежат PASHA Holding, 0,13% — физическим лицам. Капитал первого порядка банка составляет 600 млн манатов. В настоящее время Kapital Bank является финансовым учреждением с самой большой сетью обслуживания в Азербайджане.

В Kapital Bank произведены новые назначения
В Kapital Bank произведены новые назначения
В Kapital Bank произведены новые назначения
В Kapital Bank произведены новые назначения
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