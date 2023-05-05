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На фоне текущих событий еще раз проявляется важность транзитных возможностей Азербайджана, основа которых была заложена Гейдаром Алиевым - Ариф Мамедов

Экономика Материалы 5 мая 2023 17:11 (UTC +04:00)
На фоне текущих событий еще раз проявляется важность транзитных возможностей Азербайджана, основа которых была заложена Гейдаром Алиевым - Ариф Мамедов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На фоне текущих геополитических событий еще раз проявляется важность транзитных возможностей Азербайджана, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Ариф Мамедов в ходе мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

По его словам, сегодня, на фоне войны в Украине западные и восточные страны находятся в поисках альтернативных и безопасных маршрутов.

«Маршрут через Азербайджан с точки зрения транспортировки грузов как с Севера на Юг, так и с Востока на Запад является одним из самых безопасных и коротких по протяженности», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что своей дальновидной политикой великий лидер Гейдар Алиев в свое время заложил фундамент развития современного Азербайджана как с политической, так и экономической точки зрения.

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