Благодаря стратегическим решениям Гейдара Алиева в Азербайджане сформировалась устойчиво развивающаяся экономика – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Благодаря стратегическим решениям великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане сформировалась устойчиво развивающаяся экономика.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему «Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане»

Министр отметил, что одной из величайших заслуг архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева является спасение азербайджанской государственности и открытие нового этапа в политической истории страны.

«Общенациональный лидер нашего народа, основатель нашего независимого государства Гейдар Алиев - одна из великих личностей, занимающая самое важное место в истории Азербайджана. Все мы с глубокой благодарностью отмечаем его беспрецедентные заслуги в формировании современного азербайджанского государства, социально-экономическом развитии нашей страны. С самого назначения Гейдара Алиева главой Азербайджана в 1969 году начался путь прогресса и процветания нашей страны. В результате социально-экономических программ, осуществленных в 1969-1982 годах, Азербайджан стремительно развивался и стал одной из передовых республик Советского Союза. Тяжелые политические и экономические проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан в первые годы независимости, военная агрессия Армении еще больше осложнили сложившуюся ситуацию. Именно благодаря лидерскому мастерству Гейдара Алиева, спасшего страну от бед в тот период, его стратегическим решениям, в Азербайджане сформировалось сильное и независимое государство, эффективная, устойчиво развивающаяся экономика и процветающее, свободное общество», - сказал он.

Министр экономики отметил, что Гейдар Алиев на основе своих обширных экономических знаний и опыта четко определил путь экономического развития Азербайджана.

«Как и во всех странах, избравших демократический путь развития, в Азербайджане приоритетными были выбраны принципы рыночной экономики - частная собственность, свободная предпринимательская деятельность, приватизация, развитие ненефтяного сектора, промышленности и обновление социальной инфраструктуры. А подписание «Контракта века» создало коренной поворот в экономике Азербайджана. Успешная реализация дальновидной нефтяной стратегии заложила основы будущего устойчивого развития нашей страны», - сказал он.