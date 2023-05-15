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Глава ЕАБР рассчитывает, что Туркменистан, Азербайджан и другие страны присоединятся к банку

Экономика Материалы 15 мая 2023 10:41 (UTC +04:00)
Глава ЕАБР рассчитывает, что Туркменистан, Азербайджан и другие страны присоединятся к банку

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БАКУ/Trend/ - Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов рассчитывает, что Туркменистан, Азербайджан и другие страны со временем присоединятся к банку. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне бы очень хотелось видеть в числе участников банка и Туркменистан, и Азербайджан. Надеюсь, эти страны тоже со временем присоединятся к банку", - отметил он.

Подгузов также сообщил, что ЕАБР и Узбекистан продолжают активные переговоры о вхождении республики в состав участников института развития. "С Узбекистаном, действительно, общаемся, и многие позиции сблизили. Пока это, наверное, один из самых реальных кандидатов для вступления в банк", - сказал Подгузов в кулуарах конференции ADFIAP.

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