В Азербайджане спущен на воду танкер «Зангилан» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане спущен на воду танкер «Зангилан».

Как передает во вторник Trend, танкер построен на Бакинском судостроительном заводе по заказу Азербайджанского каспийского морского пароходство (ASCO).

Длина танкера составляет 141, ширина - 16,9, высота – шесть метров. Дедвейт танкера в море составляет 8 009 тонны, судно оснащено самым современным оборудованием, в том числе двумя главными двигателями по 1200 кВт каждый, грузовыми насосами, системой вентиляции, навигационными приборами и сепаратором. Скорость судна может достигать 10 узлов в час. Оно имеет шесть грузовых танков общей вместимостью 9 212 кубометров.

Танкер «Зангилан» был спущен со строительно-монтажной площадки завода на плавучий док с помощью гидравлических тележек. После завершения ходовых испытаний на причале завода начнутся ходовые испытания танкера «Зангилан».

Было отмечено, что дизайн танкера был подготовлен совместно с Одесским морским бюро, а все строительные работы велись азербайджанскими специалистами.

Отметим, что строительство этого танкера было начато в 2020 году.

Напомним, что сегодня на Бакинском судостроительном заводе для ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" продолжается строительство двух танкеров для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Кроме того, уже построены и введены в эксплуатацию одно транспортное судно (SOCAR-1), три пассажирских ("Уфуг", "Зафар" и "Туран"), два танкера ("Лачин" и "Кяльбаджар") и два судна-парома ("Азербайджан" и "Зарифа Алиева").