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Женщины-предприниматели в Азербайджане создают инклюзивные рабочие места - директор миссии USAID

Экономика Материалы 17 мая 2023 10:55 (UTC +04:00)
Женщины-предприниматели в Азербайджане создают инклюзивные рабочие места - директор миссии USAID

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Женщины-предприниматели в Азербайджане создают инклюзивные рабочие места.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс в ходе конференции SHE Congress в Баку.

По его словам, USAID поддерживает и готова и далее поддерживать женское предпринимательство в Азербайджане.

«Мы проводим для азербайджанских женщин тренинги и семинары, чтобы их бизнес был более успешным. Основная наша миссия заключается в создании благоприятного климата ведения бизнеса, а также честной и прозрачной конкуренции между участниками рынка. Также считаю важным, чтобы женщины в районах Азербайджана тоже имели доступ к инструментам ведения бизнеса, и в этом направлении мы так же работаем», - добавил он.

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