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Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30%

Экономика Материалы 17 мая 2023 10:58 (UTC +04:00)
Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30%

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30 процентов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный директор Caspian Event Organization Фарид Мамедов
на церемонии открытия 16-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 28-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, в выставке пищевой промышленности участвуют более 160 компаний из 17 стран.

«Компании из таких секторов, как продовольствие, напитки, технологии, цифровизация производства сельхозпродукции представляют свою продукцию на выставке», - сказал он.

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