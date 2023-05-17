БАКУ /Trend/ - Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30 процентов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный директор Caspian Event Organization Фарид Мамедов

на церемонии открытия 16-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 28-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, в выставке пищевой промышленности участвуют более 160 компаний из 17 стран.

«Компании из таких секторов, как продовольствие, напитки, технологии, цифровизация производства сельхозпродукции представляют свою продукцию на выставке», - сказал он.

Новость обновляется