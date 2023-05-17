БАКУ /Trend/ - Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30 процентов.
Как передает в среду Trend, об этом сказал главный директор Caspian Event
Organization Фарид Мамедов
на церемонии открытия 16-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 28-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.
По его словам, в выставке пищевой промышленности участвуют более 160 компаний из 17 стран.
«Компании из таких секторов, как продовольствие, напитки, технологии, цифровизация производства сельхозпродукции представляют свою продукцию на выставке», - сказал он.
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