Предприниматели из Нахчывана участвуют в выставках InterFood Azerbaijan и Caspian Agro

БАКУ /Trend/ - Предприниматели из Нахчывана впервые принимают участие в 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan 2023" и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке "Caspian Agro".

Как передает в среду Trend, об этом заместитель министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Хаяла Дадашева сказала в ходе выступления на церемонии открытия выставок.

«Все продукты, производимые в Нахчыване, являются натуральными, фермеры предпочитают выращивать больше органической продукции. Расширение возможностей трудоустройства и улучшение благосостояния людей являются одними из главных приоритетов азербайджанского государства. Производство сельскохозяйственной продукции - один из основных факторов обеспечения продовольственной и пищевой безопасности страны», - сказала она.

Отметим, что 17-19 мая проходят 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности и 14-я Международная выставка гостинично-ресторанного бизнеса