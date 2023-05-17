Женщины-предприниматели заинтересованы в ведении бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Женщины-предприниматели заинтересованы в ведении бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе конференции SHE Congress в Баку.

По его словам, порядка 80 обращений в агентство поступило от женщин в целях построения бизнеса в секторах торговли, промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и других.

«Хочу отметить, что в Азербайджане за последние несколько лет число женщин-предпринимателей возросло. В стране ведется политика по развитию женского предпринимательства. Если в 2018 году удельный вес женщин среди индивидуальных предпринимателей составлял около 19 процентов, то по статистике на апрель 2023 года этот показатель уже превысил 22 процента. Кроме того, среди учредителей и руководителей юридических лиц и предприятий также достаточное количество женщин. 49 процентов экономически активного населения нашей страны составляют женщины», - сказал он.

Мамедов сообщил также, что информированность женщин о преимуществах и возможностях ведения бизнеса не соответствует ожиданиям.

«Мы проводим соответствующие работы по обучению и переквалификации женщин. Сегодня мы уже провели обучение в сфере бизнеса порядка одной тысячи женщин, 9 женщинам-предпринимателям выделили грант, а 10 - предоставили стартап-сертификаты, которые освобождают их деятельность от налогов и пошлин. Кроме того, наше агентство оказывает поддержку женщинам-предпринимателям в выходе на местные и иностранные рынки», - сказал Мамедов.