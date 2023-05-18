Азербайджан и ЕБРР обсудили направления расширения сотрудничества (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках 32-го ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в городе Самарканд Узбекистана, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по инфраструктуре в Евразии Екатериной Мирошник, передает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

На встрече отмечено успешное сотрудничество Азербайджана с банком, предоставлена информация о приоритетах социально-экономического развития, реализуемых в нашей стране инфраструктурных проектах, отмечен потенциал партнерства для реализации поставленных задач.

Стороны обсудили направления расширения сотрудничества, участие банка в реализуемых в нашей стране проектах государственно-частного партнерства и инфраструктурных проектах.