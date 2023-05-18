Возьмите очередь в Yelo Bank онлайн, не ждите в филиале

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank постоянно работает над обновлением банковского опыта для населения через внедрение цифровых решений. Для удобства клиентов на официальном сайте банка и в мобильном приложении Yelo доступна услуга онлайн-записи. С помощью этой услуги вы можете записаться на желаемую услугу в ближайшем филиале на удобную для вас дату и время. В этот момент на ваш мобильный номер и электронную почту придет подтверждающий код. Введя этот код в терминал очереди при приближении к филиалу, вы получите первый свободный номер в очереди на выбранную услугу.



Вы можете использовать эту услугу, чтобы заранее записаться на получение банковских карт, операции по счету, кредиты, депозиты, срочные денежные переводы и т.д. Клиентам рекомендуется подойти к филиалу за 5 минут до зарезервированного времени. Чтобы воспользоваться услугой: https://bit.ly/ylkdnhy

У вас есть дополнительные вопросы о онлайн оплате? Тогда звоните по номеру 981 или пишите нам на Facebook, Instagram или Whatsapp. Yelo Bank обслуживает клиентов с 25.02.1994 года по лицензии Центрального Банка АР №203 и имеет 17 отделений и 1 центр самообслуживания. Адрес: Зардаби 81к, Баку, Азербайджан, Тел: 981

Yelo Bank – Яркий банкинг!