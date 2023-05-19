В Баку успешно завершился пятый SHE Congress (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 17 мая 2023 года в Баку состоялся пятый SHE Congress - масштабное международное событие, объединяющее деловых женщин Азербайджана и других стран. Традиционнно, SHE Congress собрал более тридцати спикеров и более 300 участников.

SHE Congress Baku - уникальная платформа объединяющая тех, кто помогает равной интеграции женщин в бизнесе, предпринимательстве и обществе в целом. За пять лет существования конгресса, его посетили почти две тысячи человек, получивших уникальную возможность использовать свои и лидерские навыки для поддержки других, обменяться опытом и создать новые деловые связи.

Татьяна Микаилова, предприниматель и основатель "SHE Congress Baku" и лауреат медали "Tərəqqi" за вклад в развитие женского предпринимательства в Республике Азербайджан, подчеркнула: "На сцену четвертого SHE Congress выходили делиться опытом женщины, которые в первом году его проведения были в зале - и только задумывались о создании бизнеса. Это подтверждает, что огромный потенциал, заложенный в каждой женщине, требует лишь искренней поддержки и достаточных знаний, чтобы получить максимальное развитие. Имнно поэтому увеличение количества женщин на всех уровнях принятия решений во всех сферах жизни общества и во всех отраслях бизнеса сыграет одну из ключевых ролей в развитии Азербайджана".

Татьяна Микаилова подчеркнула значимость инвестирования в образование и развитие финансовой независимости женщин в Азербайджане, видя в этом важный шаг к их укреплению. "На SHE Congress Baku мы стремимся предоставить женщинам доступ к знаниям и образованию. Мы верим, что знания и образование являются ключевыми инструментами для достижения финансовой независимости. Поэтому мы призываем женщин инвестировать в свое образование и личностное развитие, чтобы стать финансово независимыми и реализованными во всех сферах жизни".

Глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Иджран Гусенова, поделилась своими впечатлениями: "Я в пятый раз принимаю участие в работе конгресса и с радостью хочу отметить, как от раза к разу растет количество участниц, женщин -предпринимателей, которые с удовольствием делятся своим опытом. Хочу отметить, что SHE Конгресс также является менторской программой для женщин-предпринимателей.".

Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов также подчеркнул все возрастающее значение вкладаженщин в экономику Азербайджана: "В стране наблюдается рост роли женщин-предпринимателей в экономике и растет их интерес к созданию малого бизнеса и самозанятости. Если в 2018 году количество женщин среди частных предпринимателей составляло 19%, то согласно статистике за апрель 2023 года эта цифра превысила 22%. Уверен, что в результате совместной деятельности мы сможем еще более эффективно раскрыть потенциала женского предпринимательства для страны".

Директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс, выразил свою поддержку мероприятию и подчеркнул: "Данный конгресс предоставляет уникальную возможность для обучения, обмена информацией и создания новых партнерств. Уверен, что участницы получили сегодня новые знания и создали новые ценные связи для будущих партнерств".

SHE Congress Baku 2023 успешно завершил свою работу, оставив участницам вдохновение, ценные знакомства и новые планы для будущего. Организатор SHE Congress - Azerbaijan Business Women продолжает свою миссию по содействию развитию женщин в бизнесе и обществе, и ожидаеn, что в следующем году мероприятие станет еще более масштабным.

SHE 2023 организован Azerbaijan Business Women и стал возможен благодаря поддержке уважаемых партнеров, включая Yelo Bank, Azercell, Mastercard, Femmes Digitales, USAID, Bosch, Crimson Education, Braun, PrintArt, Credo, MaxPrint, Beri Bax и медиа-партнеры, такие как 1News, APA, Trend, Finance Time, Report, Bizim Yol и Rockvell.