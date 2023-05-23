Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Онлайн-кредит для бизнесменов от Банка ABB

Экономика Материалы 23 мая 2023 12:46 (UTC +04:00)
Онлайн-кредит для бизнесменов от Банка ABB

Читайте Trend в

Банк ABB, являющийся надежным партнером предпринимателей, представил новое решение для того, чтобы сделать финансовые услуги еще более удобными и доступными. Теперь и частные предприниматели смогут получить в Банке ABB кредиты, заказав в онлайн порядке.

Каждый частный предприниматель, оборот которого проходит через банковские счета, воспользуясь данной возможностью, может заказать в режиме онлайн кредитный продукт Банка «Мгновенная поддержка партнеров». Для этого действующий клиент Банка, осуществив вход в систему Интернет-банкинга, оформляет заказ, а новый клиент делает заказ после прохождения процесса «Стань клиентом».

Таким образом, предприниматель максимум в течение 2-х дней, без посещения банка, получает кредит на выгодных условиях.

Это предложение Банка ABB создает для частных предпринимателей достаточно преимуществ:

  • Заявки легко отправляются в банк;
  • Заказы анализируются в оперативном порядке;

- Документация ведется в электронном формате;

  • Требование минимального количества документов.

В период кампании, которая продлится до 18 августа, предприниматели, обратившиеся за онлайн-кредитом, смогут получить кредит по годовой процентной ставке 13%. Кроме того, с них не взимается плата за обслуживание.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/ или в Справочном центре № 937, а также на официальной странице в Facebook.

Лента

Лента новостей

Читать все новости