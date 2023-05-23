Халг Банк представляет карту Visa Business Platinum

Халг Банк расширяет линейку премиальных карт, на этот раз предлагая различные привилегии для владельцев бизнеса. Получив карту Visa Business Platinum, клиенты Халг Банка - предприниматели и юридические лица помимо экономии расходов во время командировок, получат возможность пользоваться премиальными услугами в любой точке мира.

Visa Business Platinum предлагает владельцу карты медицинскую помощь во время поездки, услугу Visa Global Assistance (экстренная замена или блокировка карточки), бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках программы LoungeKey, профессиональные услуги Visa Concierge, а также быстрый проход (Fast Track) в аэропортах. Часто путешествующие владельцы бизнеса и их сотрудники могут воспользоваться выгодными условиями карты Visa Business Platinum и контролировать расходы. Онлайн контроль за операциями и дистанционное банковское обслуживание возможны с мобильным приложением XalqOnline. Карта Visa Business Platinum выдается сроком до 3х лет.

Следует отметить, что ранее Xalq Bank был награжден премией международной платежной системы Visa «За наибольший рост числа бизнес-карт».

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.