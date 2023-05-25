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Азербайджан примет председательство в Международном транспортном форуме на 2025-2026 годы

Экономика Материалы 25 мая 2023 13:52 (UTC +04:00)
Азербайджан примет председательство в Международном транспортном форуме на 2025-2026 годы

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ЛЕЙПЦИГ /Trend/ - Азербайджан примет председательство в Международном транспортном форуме (ITF) в 2025-2026 годах.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее решение было принято на заседании министров стран-участниц организации в Лейпциге.

Председательство нашей стране перейдет от Литвы, возглавляющей ITF в настоящий период.

Отметим, что 24-26 мая 2023 года в Лейпциге (Германия) под председательством Великобритании проходит саммит ITF по транспорту, способствующему устойчивой экономике. Участники обсуждают и обмениваются идеями о том, как транспорт может способствовать экономическому росту, одновременно способствуя экологической и социальной устойчивости.

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