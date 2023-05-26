"Veyseloglu" подарил селу Агалы Зенгиланского района ирригационную машину (R) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Группа Компаний Veyseloglu продолжает оказывать поддержку восстановлению и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации, в рамках сотрудничества с Фондом Возрождения Карабаха.

На этот раз Группа Компаний при поддержке Фонда Возрождения Карабаха подарила Восточно-Зангезурскому экономическому району новую ирригационную машину. Ирригационная машина будет использоваться для орошения полей в селе Агалы Зангиланского района.

На церемонии презентации данного автомобиля выступили Айдын Талыбов, председатель совета директоров Группа Компаний Veyseloglu, генеральный директор группы Бурак Дениз, председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джабраиле, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, высшее руководство группы компаний и представители СМИ приняли участие.

Айдын Талыбов, председатель совета директоров Группы Компаний Veyseloglu, выразил глубокую признательность Фонду Возрождения Карабаха за усилия по восстановлению территорий, освобожденных от оккупации.

«Мы считаем, что устойчивое развитие требует совместных действий. Благодаря нашему партнерству с Фондом Возрождения Карабаха мы стремимся добиться ощутимых результатов, предоставляя необходимую поддержку и ресурсы для ускорения процесса восстановления».

Спецпредставитель президента Вахид Гаджиев сказал, что эта инициатива компании имеет важное значение в процессе возрождения Карабаха. Он поблагодарил руководство компании и всех сотрудников за образцовый шаг.

«Группа компаний Veyseloglu не в первый раз делает пожертвование в фонд. Ранее они поддержали строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях. Эта инициатива компании должна стать примером для других", - сказал в ходе своего выступления председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Церемония презентации поливальной машины состоялась в «AVT Logistics», входящей в Группу Компаний. Участники мероприятия также посетили сухой и холодный склады компании.

Группа Компаний Veyseloglu представляет собой диверсифицированную группу FMCG (товары повседневного спроса), охватывающую различные области цепочки поставок, включая розничную торговлю, дистрибуцию, логистику и производство. Поддержка устойчивого развития – основная философия Группы Компаний Veyseloglu.