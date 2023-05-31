Начала работу Бакинская энергетическая неделя (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - С 31 мая по 3 июня в столице Азербайджана проходит Бакинская энергетическая неделя, объединяющая три престижных мероприятия под одним брендом.

Как сообщает в среду Trend, в рамках Бакинской энергетической недели состоятся 28-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия» Caspian Oil&Gas, 11-я Каспийская международная выставка «Энергетика и зеленая энергия» Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

Бакинская энергетическая неделя традиционно проводится при поддержке министерства энергетики и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Бакинской энергетической недели, подтвердили 326 компаний из 37 стран мира. Помимо Азербайджана, на мероприятии будут представлены США, Германия, Австрия, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Китай, Алжир, Филиппины, Финляндия, Франция, Грузия, Испания, Израиль, Швеция, Швейцария, Италия, Канада, Кувейт, Казахстан, Венгрия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Узбекистан, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Турция и Япония. Выставки Caspian Oil&Gas и Caspian Power состоятся в Баку Экспо-центре, а Бакинский энергетический форум примет Бакинский конгресс-центр.