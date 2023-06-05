В Азербайджане меняются требования к открытию филиалов местных банков (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются требования к открытию филиалов местных банков.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, местный банк не может открывать филиалы, отделения и представительства без разрешения органа по надзору за финансовыми рынками. Правила получения и аннулирования разрешения на открытие отделений и местных представительств местных банков, а также условия и требования, связанные с их деятельностью, устанавливаются актами нормативного характера органа по надзору за финансовыми рынками.

Согласно законопроекту, местный банк может открывать филиалы, отделения и представительства с учетом требований вышеуказанного закона. Банк, отвечающий нормативам совокупного капитала, достаточности капитала и ликвидности, имеющий систему внутреннего контроля по филиалам, может открывать филиалы, отделения и представительства. Хранение наличных денег в филиалах и отделениях должно соответствовать требованиям соответствующего нормативного акта Центрального банка, а также иметь информационные системы для передачи в банк в режиме реального времени информации об операциях, совершаемых в филиалах и отделениях. Условия и требования к деятельности отделений местных банков определяются актами нормативного характера Центрального банка. Местный банк направляет письменное уведомление в Центральный банк в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения об открытии местного филиала, отделения или представительства. К уведомлению прилагаются заверенная копия решения об открытии филиала, отделения или представительства, принятого уполномоченным органом управления банка, а также документы и сведения, указанные в настоящем законе об администраторах филиала, отделения или представительства. В уведомлении отражается информация, указанная в настоящем законе, об адресе филиала, отдела или представительства, времени начала их деятельности, а также об их администраторах. В случае непредоставления Центральным банком в течение 14 календарных дней письменного уведомления о несоблюдении банком требований, предусмотренных настоящим законом об открытии местного филиала, отделения или представительства, либо о несоблюдении мер воздействия (корректирующих мер), применяемых в отношении банка, соответствующий местный филиал, отделение или представительство банка могут начать деятельность. Местный банк должен подать письменное обращение в Центральный банк для получения разрешения на открытие зарубежного филиала или представительства.