Повышается экономическая независимость ЦБ Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Повышается экономическая независимость Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В тексте законопроекта говорится, что органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не могут прямо или косвенно ограничивать, оказывать противозаконное влияние и вмешиваться в деятельность ЦБ по осуществлению функций и полномочий, установленных Конституцией и законами Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, никакие органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не могут осуществлять мониторинг деятельности Центрального банка, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно предложенной статье 6.2, Центральный банк обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. Центральный банк не несет ответственности по обязательствам государства, а государство - по обязательствам Центрального банка за исключением случаев, предусмотренных статьей 14 настоящего закона (Центральный банк не может быть объявлен банкротом, недостаточность капитала, возникшая в результате деятельности Центрального банка, возмещается за счет ценных бумаг, выпущенных государством, с отсрочкой на один финансовый год).