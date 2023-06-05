ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия в отношении банков (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения макроэкономической стабильности и стабильности финансовых рынков в стране Центральный банк Азербайджана получит право выплачивать кредитным организациям проценты по хранящимся обязательным резервам.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Решение о выплате процентов будет принимать правление Центрального банка. Проценты будут выплачены в сроки, указанные в решении правления, и будут применяться ко всем кредитным организациям, имеющим обязательные резервы. В настоящее время при непредоставлении обязательных резервов Центральный банк применяет в отношении кредитной организации, не предоставившей резерв, и ее распорядителей меры административного взыскания, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. Согласно проекту, при нарушении кредитной организацией порядка исчисления или хранения обязательных резервов в течение периода хранения Центральный банк наложит на необеспеченную сумму обязательных резервов в течение периода хранения финансовые санкции в размере двукратной среднесуточной учетной ставки Центрального банка - эмитента валюты, подлежащей хранению в течение периода хранения, в размере трехкратной среднесуточной учетной ставки, если нарушение было допущено в течение календарного года в трех и более случаях. Сумма финансовых санкций исчисляется в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения необеспечения обязательного резерва в манатном эквиваленте в соответствии с официальным курсом, установленным Центральным банком на день обнаружения этого обстоятельства, и списывается с корреспондентского счета кредитной организации в национальной валюте в Центральном банке, и с корреспондентских счетов в иностранной валюте в Центральном банке при отсутствии достаточных средств на этом счете. Наряду с применением финансовых санкций за необеспечение нормы обязательных резервов, правление Центрального банка вправе ограничить участие соответствующей кредитной организации в операциях на открытом рынке или проведение отдельных банковских операций. В случае резкого отклонения от нормативов ликвидности, применяемых Центральным банком в любой кредитной организации, по решению правления Центрального банка данная кредитная организация может быть временно освобождена от требования о хранении обязательных резервов.