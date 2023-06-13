Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 июня, понизившись на 3,33 доллара, составила 75,10 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также понизилась на 3,34 доллара (73,58 доллара) за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,45 доллара, составив 49,44 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 июня понизилась на 3,22 доллара (72,46 доллара) за баррель по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.