Азербайджан из страны-заемщика превратился в страну-кредитора - Зияд Самедзаде

БАКУ/Trend/ - Азербайджан из страны-заемщика превратился в страну-кредитора.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Зияд Самедзаде в ходе международной научной конференции «Реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны: цели и направления».

По его словам, Азербайджан стал страной, играющей важную роль в энергетической безопасности Европы.

"Сегодня Азербайджан стал одной из динамично развивающихся стран мира. В настоящее время в Карабахе ведутся строительные работы. Для этого мы ни у кого не берем в долг. Работа, проводимая в Карабахе в короткие сроки, очевидна. А это еще раз показывает, насколько сильна экономика Азербайджана", - подчеркнул депутат.

Самедзаде отметил, что возможности Азербайджана внесут важный вклад в восстановление освобожденных от оккупации территорий.