БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается упрощение процесса открытия банковских филиалов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

По его словам, ведутся работы в связи с внесением изменений в законодательство.

«Так, ожидаем принятия в области финансового сектора Азербайджана решений, которые упростят и ускорят процесс открытия филиалов и отделений банков, отмену аттестации и передачи данных торговых и неторговых организаций с годовым оборотом более 100 000 манатов в кредитные бюро с целью определения долговой нагрузки населения, что еще больше ускорит процесс кредитования населения», - сказал он.

Нуриев считает, что расширение полномочий Центрального банка Азербайджана облегчит работу банков.

«Все меры будут направлены на повышение гибкости банков», - отметил он.

Кроме того, по мере развития туризма в стране процессы обмена валюты станут более гибкими.

«Новые правила позволят более гибко работать пунктам обмена валюты в нерабочие дни или в районах, где не работают банки. Это важно для развития туризма», - добавил он