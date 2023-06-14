Назван объем произведенной в Азербайджане электроэнергии с начала года

БАКУ /Trend/ - Общий объем производства электроэнергии в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 11,886 миллиона киловатт-часов, сообщает Trend со ссылкой на публикацию министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в Twitter.

За этот период на долю тепловых электростанций в стране пришлось 93 процента от общего объема производимой электроэнергии, в то время как остальные 7 процентов пришлись на выработку из возобновляемых источников энергии.

В частности, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях за отчетный период 2023 года составила 672,3 миллиона киловатт-часов, в то время как ветроэлектростанции произвели 26,4 миллиона киловатт-часов, солнечные электростанции - 25,4 миллиона киловатт-часов, а завод по переработке твердых бытовых отходов - 107,3 миллиона киловатт-часов.

В 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.