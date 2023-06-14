Центробанк Азербайджана работает над усилением контроля в области кибербезопасности финансовых учреждений

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана активно работает над усилением контроля и регулирования в области кибербезопасности финансовых учреждений.

Как передает в среду Trend, об этом сказал глава департамента информационной и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльвин Шахвердиев в ходе саммита финансовых технологий в Баку.

Шахвердиев отметил, что Центральный банк ожидает от финансовых учреждений мер по формированию риск-ориентированного контроля и регулирования в области кибербезопасности.

«К таким мерам относятся: соблюдение минимальных требований к информационной безопасности для создания устойчивой среды на финансовых рынках; проактивная идентификация рисков кибербезопасности финансовыми учреждениями; прогнозирование рисков, связанных с изменением киберугроз, и уверенность в принятии адекватных мер; повышение киберустойчивости финансовых институтов в соответствии с международными стандартами; снижение вероятности и воздействия киберинцидентов, а также улучшение готовности финансовых учреждений к ним; улучшение репутации финансовых институтов и повышение доверия к финансовому сектору посредством усиления кибербезопасности»-, сказал он.

По его словам, ЦБА рассчитывает, что эти меры помогут создать надежную и безопасную среду на финансовых рынках.