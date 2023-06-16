Всемирный банк ожидает значительное повышение дохода на душу населения в Азербайджане - Сара Майкл

БАКУ/Trend/ - ВБ считает, что к 2050 году доход на душу населения в Азербайджане может увеличится как минимум на 40 процентов (и даже больше) по сравнению с нынешней траекторией роста страны.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл в ходе представления отчета ВБ.

«Прогнозируется, что глобальный рост значительно замедлится во второй половине этого года, а в 2024 году ожидается продолжение слабого роста. Инфляционное давление, вероятно, сохранится, а жесткая денежно-кредитная политика, как ожидается, будет и дальше негативно влиять на экономический рост. Мы ожидаем, что это по-прежнему будет создавать сложные глобальные условия для развивающихся стран и развивающихся рынков», - сказала она.

Майкл отметила, что на сегодняшних мероприятиях, в частности на панельной дискуссии, будет также конкретно обсуждаться, что эти глобальные тенденции могут означать для Азербайджана.

«В прошлом году правительство приняло новую стратегию социально-экономического развития до 2026 года, которая включает в себя амбициозный набор программ, инвестиций и реформ для оживления и ускорения экономического роста и социального благосостояния. Стратегия нацелена на ежегодный рост ВВП от 3 до 4% в среднесрочной перспективе, при этом в ненефтяном и газовом секторах рост ВВП должен составить около 5%. Достижение этих целей роста может оказаться непростым. Внутри страны рост будет затруднен снижением добычи нефти и старением населения, а глобальные факторы и тенденции, вероятно, создадут дополнительные проблемы и неопределенность. Тем не менее, мы считаем, что достижение этих целевых показателей роста возможно. Азербайджану необходимо будет продолжить переход от старой модели роста, ориентированной на нефтегазовые доходы и государственные инвестиции. Наши долгосрочные прогнозы роста показывают, что при существующей модели роста ВВП на душу населения может увеличиться всего на 10% или около того в течение следующих 30 лет. При таком сценарии Азербайджан останется страной с уровнем дохода выше среднего и не достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода к 2050 году. Но есть и гораздо более оптимистичные возможности при новой модели роста, ориентированной на поддержку динамичного частного сектора при содействии государства.

Более диверсифицированная экономика, более сильный человеческий капитал и более глубокая экономическая интеграция с рядом реалистичных инвестиций и реформ в этих областях. ВБ считает, что к 2050 году доход на душу населения в Азербайджане может быть как минимум на 40% выше, если не больше, по сравнению с нынешней траекторией роста, на которой находится страна. Это в значительной степени способствовало бы достижению амбиций роста страны. Мы надеемся, что это мероприятие станет для всех нас уникальной возможностью понять и обменяться мнениями о глобальных тенденциях, которые сегодня определяют траекторию роста Азербайджана. И которые будут продолжать оказывать влияние на возможности роста страны в ближайшие годы», - подытожила она.