Стоимость азербайджанской нефти превысила $77

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 июня повысилась на 0,80 доллара и составила 77,76 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,82 доллара, составив 76,33 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,71 доллара, составив 52,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 июня понизилась на 0,64 доллара и составила 74,51 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.