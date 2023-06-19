Генеральный секретарь ОПЕК находится с визитом в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, 18 июня Хайсам аль-Гайс посетил Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и возложил венок к его памятнику.

Затем гость посетил Аллею шехидов и почтил память погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложив венок к памятнику "Вечный огонь".