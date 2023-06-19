Праздничная кампания для карточных клиентов от Azer Türk Bank

Государственный банк Azer Türk Bank запускает акцию по операциям внутри страны через системы бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay по случаю священного праздника Курбан.

Так, с 19 июня клиенты Azer Turk Bank будут получать кэшбэк в размере 7% при оплате в маркетах дебетовыми картами ATB Card и зарплатными картами нового поколения.

Продолжительность кампании – до 2 июля включительно.

Сообщаем вам, что кэшбэк начисляется в течение месяца и возвращается на счет клиента до 5-го числа каждого следующего месяца.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.